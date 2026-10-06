В Геленджике утром 6 октября топливо есть на 10 АЗС

По состоянию на 09:00 6 октября в Геленджике топливо отпускают 10 автозаправочных станций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

АИ-95 есть в наличии на 7 АЗС (включая отпуск по топливным картам и резерв для спецтранспорта), АИ-92 — на 5, дизельное топливо — на всех 10.

Ближайшие работающие АЗС: «Роснефть» на пр. Строительном (АИ-95 по топливным картам и резерв для спецтранспорта, АИ-92, ДТ), на ул. Туристической (АИ-95 по топливным картам и резерв для спецтранспорта, АИ-92, ДТ) и в с. Архипо-Осиповка на ул. Ленина (АИ-92, ДТ). «Лукойл» — на ул. Островского (АИ-95 для спецтранспорта, ДТ), на кольце М-4 «Дон» (АИ-95 для спецтранспорта, ДТ) и в с. Архипо-Осиповка (АИ-95, АИ-92, ДТ). «Газпромнефть» — на объездной М-4 «Дон» (АИ-95, АИ-92, ДТ), на ул. Ходенко (ДТ) и на Сухумском шоссе (ДТ). «Уфимнефть» — на объездной М-4 «Дон» (АИ-95, ДТ).

Алина Зорина