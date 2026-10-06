Проект больницы скорой помощи в Таганроге оценили в 22,3 млрд рублей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о строительстве больницы скорой медицинской помощи в Таганроге на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы. Стоимость проекта — 22,3 млрд руб. — не новое решение о выделении такой суммы: ее указали еще в 2025 году, когда региональный заказчик объявил конкурс на работы. На слушаниях 5 октября Юрий Слюсарь назвал БСМП среди проектов, которые поддерживают развитие здравоохранения. Об этом ростовский губернатор написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Слушания провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Министр финансов Антон Силуанов представил параметры бюджета и назвал его приоритетами социальные обязательства, оборону и безопасность, а также национальные цели развития. На образование и здравоохранение в 2027 году федеральный бюджет предусматривает 3,6 трлн руб.; расходы всей бюджетной системы по этим направлениям превысят 17 трлн руб., или почти 7% ВВП. Эти цифры относятся к двум крупным сферам вместе, а не к таганрогской больнице.

В Таганроге проект фактически означает строительство нового медицинского комплекса. Первый этап включает десятиэтажный лечебно-диагностический корпус на 524 койки, котельную, кислородную станцию и инженерную инфраструктуру. На следующих этапах власти планируют построить инфекционное отделение и станцию скорой помощи на 26 выездных бригад. Подрядчик — ярославская группа компаний «ЕКС» — приступил к работам летом 2025 года. Изначально контракт предписывает завершить строительство не позднее 15 декабря 2030 года; региональные власти рассчитывают сдать объект на год раньше.

По данным, которые правительство Ростовской области привело в сентябре, к середине месяца строительная готовность объекта достигла 17%. Подрядчик завершил котлован и основание, возводил монолитный каркас корпуса и инженерные объекты. Областные власти также сообщали, что к отопительному сезону 2027 года планируют подключить площадку к теплоснабжению. Действующие здания БСМП построили в 1975 году; в 2025 году в больнице насчитывалось 765 коек, включая стационарные и дневные.

На 2026 год губернатор называл финансирование в размере 2,4 млрд руб., из них 1,9 млрд руб. — федеральные средства. На 2026–2028 годы для первого этапа предусмотрели 5,1 млрд руб. федеральных средств: 1,9 млрд в 2026 году, 1 млрд в 2027-м и 2,2 млрд в 2028-м. В публикации от 23 сентября газета также указала, что документы правительства допускают изменение цены, состава работ и авансов по контракту по соглашению сторон. Документы называют причиной не зависящие от заказчика и подрядчика обстоятельства, которые создают риск неисполнения договора; конкретную причину власти не раскрыли.

Станислав Маслаков