Роспотребнадзор Дагестана предписал обработать магазины «Зеленого яблока» от тараканов

Управление Роспотребнадзора по Дагестану выдало предписание ООО «Опт-Трейд Лимитед», которое управляет региональной сетью «Зеленое яблоко», сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Компания должна провести внеплановую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию во всех помещениях магазинов и на прилегающих территориях. Ведомство сообщило, что будет контролировать исполнение предписания. Поводом стали публикации в интернете о тараканах на прилавках одного из магазинов сети. Ведомство не назвало адрес магазина и не уточнило, когда компания должна завершить обработку.

Официальная формулировка указывает на интернет-публикации, но не раскрывает обстоятельства появления насекомых, число замеченных тараканов или результаты лабораторных исследований. Речь идет о требовании провести обработку во всех точках после сообщений об одном магазине.

По данным министерства промышленности и торговли Дагестана, сеть включает 14 торговых объектов: девять гипермаркетов и пять экспресс-магазинов. Компания работает в регионе с 2013 года; более ранняя публикация отраслевого портала Retail.ru за 2024 год указывала десять магазинов в Махачкале и Каспийске. Разница в численности отражает рост сети, однако источники используют разные даты и описания форматов.

«Опт-Трейд Лимитед» зарегистрировано в Махачкале в 2019 году. Согласно опубликованной бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка общества составила 4,576 млрд руб. против 4,029 млрд руб. годом ранее, увеличившись примерно на 13,6%. Чистая прибыль выросла с 22,5 млн до 32,2 млн руб. Отчетность компании за 2025 год приводит показатели в тысячах рублей; юридические реквизиты совпадают с данными на сайте сети.

Предписание касается санитарной обработки, а не приостановки работы магазинов. В опубликованном сообщении Роспотребнадзор не заявил о выявлении зараженных продуктов, заболевших покупателей или привлечении компании к административной ответственности.

Станислав Маслаков