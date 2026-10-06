Петербург 6 октября окажется в тылу циклона с дождями и сильным ветром

Петербург 6 октября окажется под влиянием тыловой части циклона, который смещается в сторону Мурманской области. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, ветер усилится, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух прогреется до +14…+16 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Воздух прогреется до +14…+16 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Воздух в Петербурге прогреется до +14…+16 градусов, в Ленинградской области — до +11…+16 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, порывы могут достигать 13-18 м/с. Атмосферное давление вырастет до 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 7 октября, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. Ветер сохранится порывистым.

Карина Дроздецкая