В Петербурге потратят 26 млн рублей на новое приложение для ЗСД

АО «Западный скоростной диаметр» планирует заказать разработку нового мобильного приложения для пользователей платной трассы. Начальная цена закупки составляет 26 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Сервис позволит проверять и оплачивать проезд, привязывать транспондер, пополнять счет и получать уведомления. Приложение планируют адаптировать для Android, iOS, Windows, macOS и Linux, а серверную часть разработать на российском программном обеспечении. Заявки на участие в закупке принимают до 21 октября, итоги конкурса планируют подвести 28 октября.

Сейчас у ЗСД уже работает приложение «Ваш ЗСД 2.0», через которое можно пополнять лицевой счет, настраивать автоплатеж, управлять тарифными опциями транспондера и отслеживать поездки и операции по счету.

Разработка нового сервиса происходит на фоне дальнейшей автоматизации оплаты проезда. В августе пункты взимания платы на северном участке ЗСД, в районе развязок с КАД и трассой «Скандинавия», перевели на автоматическую оплату без кассиров. Для водителей без транспондеров там установили специальные платежные аппараты. По данным ООО «Магистраль северной столицы», более 94% автомобилистов проезжают пункты оплаты по транспондерным полосам.

В 2026 году оператор также утвердил новые базовые тарифы для ЗСД и тарифы для пользователей транспондеров. В документах оператора отдельно предусмотрены тарифы по шести зонам платной дороги.

Карина Дроздецкая