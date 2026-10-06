На трассах Югры установили 55 пунктов обогрева для водителей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) к зимнему сезону подготовили 55 пунктов обогрева и питания для автомобилистов, застрявших на трассе из-за непогоды, сообщили в окружном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Инфраструктура включает 39 стационарных объектов на базе кафе, гостиниц и заправок, а также 16 мобильных и подвижных модулей: палатки, пневмокаркасные модули, автобусы и автомобили повышенной проходимости. Каждый пункт рассчитан на размещение от 100 до 200 человек и способен автономно работать минимум трое суток.

Объекты обеспечены водой, бензином, детским питанием и теплой одеждой. При необходимости на место смогут выехать спасатели и медики. Для координации действий в условиях отсутствия мобильной связи используются радиостанции. Готовность всех пунктов уже проверена, они функционируют в штатном режиме. В прошлом сезоне помощью в пунктах обогрева воспользовались около 7,9 тыс. человек, из них 3,9 тыс. — в Сургуте. Наиболее уязвимыми участками дорог в непогоду считаются:

12 и 187 км автодороги Нижневартовск — Радужный;

700 км дороги Нефтеюганск — Мамонтово;

44–45 км трассы Сургут — Нефтеюганск.

Водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации, рекомендуется незамедлительно позвонить по номеру 112, сообщить диспетчеру свое местоположение и следовать его указаниям. По возможности следует оставаться в безопасном месте, сохранять тепло и не покидать транспорт без крайней необходимости.

Ирина Пичурина