По данным на 07:55 мск, в аэропорту Сочи задержаны 13 рейсов на прилет и вылет. Информация об этом опубликована на онлайн-табло авиагавани города-курорта.

На вылет задерживаются пять рейсов. Самолеты должны отправиться в Нижний Новгород, Москву, Саратов, Самару и Нижнекамск. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задерживаются восемь рейсов. Самолеты должны прибыть в Сочи из Москвы, Махачкалы, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода и Нижнекамска. Отменены рейсы SU-1074, SU-1176 и SU-1110 в Москву.

Алина Зорина