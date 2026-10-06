РАН: опустынивание угрожает пастбищам востока Ставрополья

Риски для сельского хозяйства юга России связаны не с исчезновением отдельных культур, а с менее стабильными урожаями, сокращением пригодных для рентабельного земледелия площадей и ростом затрат. На Ставрополье сильнее всего уязвимы восточные районы: Левокумский, Нефтекумский, Курский и Степновский округа. Об этом в интервью РБК ТВ Юг рассказал Герман Куст, руководитель Центра по борьбе с опустыниванием и засухами Института географии РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По словам ученого, в зоне ветровой эрозии и длительного дефицита влаги растут риски для озимой пшеницы, ячменя и подсолнечника. Для орошаемого земледелия угрозу представляют не только перебои с количеством воды, но и ее качество: это касается кукурузы, риса, овощей и кормовых культур. Куст подчеркнул, что оснований прогнозировать скорое исчезновение какой-либо основной культуры нет. Однако хозяйствам придется учитывать более резкие колебания урожаев между годами, менять потребность в поливе, удобрениях и страховании, а часть земель может временно или навсегда выйти из оборота.

На востоке края проблема затрагивает прежде всего пастбища и кормовую базу животноводства. Исследование сотрудника Федерального научного центра агроэкологии РАН Владимира Дорошенко зафиксировало на трех метеостанциях — в Арзгире, Буденновске и Зеленокумске — 84 пыльные бури за 2017–2022 годы. Их суммарная продолжительность составила 146 дней; самая долгая буря длилась 13 дней. Скорость ветра достигала 29 м/с. По спутниковым данным, площадь открытых песков на востоке Ставрополья выросла с 3,1 тыс. га в 2014 году до 60,5 тыс. га в 2022-м. В более дождливом 2023 году она сократилась до 18,1 тыс. га, но автор исследования предупреждает: это не означает полноценного восстановления пастбищ — пески частично закрыли сорные растения, а ценные кормовые виды не вернулись. Исследование о дефляции пастбищ Ставрополья связывает деградацию с засухами, сильным ветром, перевыпасом и нехваткой защитных лесополос.

Масштаб проблемы отмечали и краевые власти. На заседании комиссии Госсовета 3 марта 2026 года губернатор Владимир Владимиров сообщил, что с 2000 по 2023 год площадь опустынивания в крае выросла более чем на 46 тыс. га и достигла почти 80 тыс. га. По данным, приведенным на заседании, ветровой эрозии потенциально подвержен 81% сельхозугодий, а эрозия уже затронула свыше 750 тыс. га. Край развивает агролесомелиорацию и орошение: фактически поливают 110 тыс. га, к 2030 году власти планируют довести площадь до 137 тыс. га. На гидромелиоративные проекты в 2026 году предусмотрели почти 929 млн рублей федеральной поддержки.

Опустынивание развивается неравномерно и скачками, поэтому единой скорости для всего юга России нет, объяснил Куст. Наиболее уязвимы Черные земли Калмыкии и север Дагестана; зоны риска также есть в Ставропольском крае, Чечне, Астраханской и Ростовской областях. Последствия затрагивают не только урожайность: деградация почв лишает землю плодородного слоя и органического вещества, ослабляет пастбища, способствует засолению орошаемых участков и пыльным бурям. Институт космических исследований РАН указывает, что в 2020 году пыльное облако над югом европейской части России охватило, по спутниковой оценке, более 10–11 млн га, а шлейф дошел до Белоруссии. В публикации института отмечено, что с 2020 года такие бури стали заметно чаще; из космоса их не фиксировали только в 2023 и 2025 годах.

Станислав Маслаков