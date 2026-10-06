Спасатели нашли женщину с ребенком, пропавших в Архызе

Женщина и ребенок, которых вечером 5 октября искали у Софийских озер в Карачаево-Черкесии, вышли на связь со спасателями, а утром 6 октября те завершили операцию по спуску. Туристам медицинская помощь не понадобилась. Спасатели сопроводили их в поселок Архыз, сообщила пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pro Trener Фото: Pro Trener

По данным Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии, женщина и ребенок шли по туристическому маршруту в Зеленчукском районе и сбились с тропы. Самостоятельно спуститься они не смогли. На поиски отправились специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени В. М. Дзераева. Маршрут туристы в подразделениях МЧС не зарегистрировали. Эти сведения ведомство передало РИА Новости в сообщении о начале поисков вечером 5 октября.

Ночью пресс-служба регионального МЧС сообщила ТАСС, что туристка поддерживает связь со спасателями и, по предварительным данным, с ней и ребенком все в порядке. Позднее ГУ МЧС уточнило, что они находятся на подходе к Софийским озерам, а спасатели пока не добрались до них. Утром МЧС сообщило, что операция по спуску завершилась успешно.

Софийские озера лежат в горах у Архыза, на склонах Софийского хребта, примерно на высоте 2,8 тыс. м над уровнем моря. Такую высоту указывает «Коммерсантъ». В горах потеря тропы затрудняет самостоятельный спуск: туристам приходится ориентироваться на сложный рельеф, а спасателям — устанавливать их точное местоположение и прокладывать безопасный путь вниз. В этом случае женщина смогла оставаться на связи, что помогло спасателям координировать поиски. МЧС не сообщало, почему туристы сбились с маршрута, сколько времени занял спуск и сколько спасателей участвовало в операции.

Это не первый в последнее время поиск туристов у Софийских озер. 13 сентября спасатели нашли там группу из шести человек, заблудившихся при спуске. Тогда МЧС привлекло к поискам пять сотрудников отряда Дзераева; туристам также не понадобилась медицинская помощь, спасатели сопроводили их к поляне и доставили в Архыз. Группа, как и участники октябрьского происшествия, не зарегистрировала маршрут.

Станислав Маслаков