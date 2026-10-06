«Росагролизинг» даст отсрочку платежей аграриям Юга РФ

С 12 октября сельхозпроизводители южных регионов, которым Минсельхоз подтвердил необходимость дополнительной поддержки из-за ситуации на зерновом рынке, смогут перенести лизинговые платежи за технику. «Росагролизинг» установит отсрочку на 12 месяцев и для каждого хозяйства отдельно скорректирует график расчетов с учетом сроков поступления выручки. Условия будут зависеть от финансового положения лизингополучателя. Техника останется у хозяйств и продолжит работать в полях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мера адресная: воспользоваться ею смогут хозяйства из территорий, включенных в перечень регионов, где Минсельхоз признал необходимой поддержку. Компания не опубликовала ни список территорий, ни объём платежей, которые попадут под перенос. Генеральный директор «Росагролизинга» Владимир Балтер пояснил, что отсрочка должна помочь предприятиям сохранить технику в работе и завершить сезон.

Решение принято на фоне трудностей со сбытом зерна на юге. В Ростовской области ранний урожай зерновых и зернобобовых в 2026 году достиг 13,6 млн тонн, а регион занял первое место в стране по валовому сбору. При этом фермеры столкнулись с нехваткой покупателей и сложностями с отгрузкой: председатель областной Ассоциации крестьянских хозяйств Александр Родин говорил, что экспортная логистика через Азовское море нарушилась, внутренний рынок не может быстро принять весь объём, а у хозяйств не хватает емкостей для хранения.

В августе директор Зернового союза Ростовской области Анатолий Кольчик оценивал закупочные цены на зерно в регионе в 6–12 тыс. руб. за тонну в зависимости от территории и логистики. По его словам, себестоимость составляла 10–12 тыс. руб. за тонну. Эти оценки показывают, почему хозяйствам трудно одновременно рассчитываться по лизингу и ждать более выгодных условий продажи урожая.

Отсрочка по лизингу дополняет другие меры поддержки, которые власти Ростовской области обсуждают с федеральным Минсельхозом. По данным губернатора Юрия Слюсаря, к концу сентября аграрии и организации АПК получили 2 млрд руб. субсидий. Ещё 600 млн руб. предусмотрели на второй транш зерновой субсидии: ведомство проверяло 234 заявки, около половины из них было готово к финансированию почти на 290 млн руб. Перечислить средства планировали не позднее 25 октября. Регион также прорабатывал продление льготных краткосрочных кредитов и погектарную субсидию на осенний сев.

Ранее «Росагролизинг» сообщал о планах создать в Ростовской области машинно-технологические компании — центры, где фермеры смогут получать услуги для полевых работ. По данным компании, в 2025 году она передала в лизинг более 14 тыс. единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 млрд руб. — поэтому сохранение уже переданных машин в работе остается важной частью нынешней поддержки.

Станислав Маслаков