За граффити с рекламой интернет-наркомаркета задержаны два жителя Норильска

В Норильске задержаны 35-летний мужчина и его 24-летняя приятельница, рисовавшие на стенах рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков и склонении к их потреблению (ст. 228.1 и ст. 230 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По материалам дела, норильчане нашли подработку через мессенджер и по указанию нанимателя при помощи баллончиков с краской наносили граффити с рекламой интернет-наркомаркета по всему Центральному району. С августа по сентябрь они успели оставить в городе 250 рисунков

Илья Николаев