Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе под Новосибирском

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Новосибирской области. Один из пассажиров автобуса погиб на месте. Еще одного с травмами доставили в больницу, сообщила Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, авария произошла 6 октября около 05:00 на 130-м км трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Водитель автобуса, двигаясь со стороны Карасука в Новосибирск, врезался в стоящий на полосе грузовой Volvo.

В автобусе находились 42 пассажира. Областная прокуратура организовала проверку по факту аварии.

Александра Стрелкова