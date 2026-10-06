Вице-мэр Екатеринбурга Ноженко ушел в отставку в связи с избранием депутатом

Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко покинул занимаемый пост в связи с избранием депутатом законодательного собрания Свердловской области от «Единой России», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации. Временно исполнять обязанности вице-мэра, в ответственность которого входит координирование работы департаментов экономики, промышленной и инвестиционной политики, потребительского рынка, будет директор департамента экономики Алексей Прядеин.

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Господин Ноженко одержал победу в Железнодорожном одномандатном округе по итогам голосования на выборах 18-20 сентября. Чиновник набрал 15,9 тыс. голосов, опередив предпринимателей Данила Попова (КПРФ) и Павла Каргина («Новые люди»), которые получили поддержку 8,4 тыс. и 7,5 тыс. человек соответственно. Во время выдвижения вице-мэр заверил, что в случае избрания добьется «необходимых изменений» в Железнодорожном районе Екатеринбурга. «Совместно с коллегами работаем над улучшением инвестиционного климата и созданием площадок для развития промышленности. Планирую и дальше, уже на региональном уровне, делать все необходимое для развития этих направлений и экономики в целом»,— добавил он.

Дмитрию Ноженко 52 года, трудовую деятельность начал в екатеринбургском филиале акционерного банка «Капитал» в должности дилера валютных операций, в дальнейшем был утвержден и.о. начальника валютного отдела. В 2000 году получил пост заместителя председателя комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку, в 2003-м возглавил комитет администрации по организации бытового обслуживания населения. В 2006 году был назначен заместителем министра торговли, питания и услуг Свердловской области, в 2012-м — министром экономики и территориального развития региона. В 2017 году перешел в администрацию Ленинского района Екатеринбурга на позицию главы. В 2021 году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил его своим заместителем.

С господином Ноженко администрацию в скором времени покинет и его руководитель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который уже направил соответствующее заявление в гордуму. По данным «Ъ-Урал», с большой долей вероятности избравшийся в заксобрание от «Единой России» градоначальник будет на первом же заседании наделен полномочиям члена Совета федерации РФ — представителя законодательной власти региона. На этом посту он сменит своего предшественника на посту мэра Александра Высокинского, который руководил городом в 2018-2020 годах.

Всего на выборах в заксобрание Свердловской области проголосовали 1 587 003 избирателей (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партии власти досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания по сравнению с прошлым с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев