Министр ЖКХ Ростовской области рассказала, когда начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Ростовской области начнется после установления среднесуточной температуры ниже +8°C в течение пяти дней подряд. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в ответ на «большое количество обращений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По ее словам, решение о начале отопительного периода принимает администрация муниципального образования. При прогнозе резкого и продолжительного похолодания подачу тепла могут начать досрочно. В первую очередь отопление подадут в социальные объекты — детские сады, школы, больницы и поликлиники. После этого тепло начнет поступать в многоквартирные дома.

При этом, как отметила госпожа Пшеничная, дончане могут инициировать досрочное включение отопления. Для этого необходимо направить коллективное обращение в управляющую компанию или ТСЖ.

«Ситуация находится на контроле, готовы оперативно начать подачу тепла, как только позволит погода», — подытожила министр.

Константин Соловьев