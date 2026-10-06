В Ростове таможенники пресекли контрабанду сильнодействующего вещества

Ростовские таможенники выявили факт незаконного перемещения через границу сильнодействующего вещества. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

По данным ведомства, житель Ростова-на-Дону заказал в интернете из Индии препарат, содержащий запрещенное к свободному обращению в России вещество. Международное почтовое отправление поступило в почтовое отделение города, где его изъяли сотрудники таможни. Экспертиза показала, что в 90 капсулах содержалось более 40 г сильнодействующего вещества.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Отмечается, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до пяти лет. Дополнительно суд может назначить ограничение свободы на срок до одного года.

Константин Соловьев