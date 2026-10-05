ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в Чехове

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над подмосковной «Звездой» в матче регулярного чемпионата Суперлиги сезона-2026/27. Встреча во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове завершилась со счетом 38:24 в пользу ростовчанок, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Донской клуб к перерыву обеспечил себе преимущество в девять мячей — 18:9. Следующий матч «Ростов-Дон» проведет дома — 10 октября в 18:00 команда сыграет с новороссийской «Черноморочкой». Встреча пройдет в рамках тематического «Ретро-матча».

Константин Соловьев