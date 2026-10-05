Производство гранул из овечьей шерсти для защиты почв от засухи планируют наладить в Ставрополье

Российская научно-производственная компания из Новосибирска представила на III Международном форуме «Биопром» в Геленджике органический мелиорант-кондиционер для защиты почв от засухи. Об этом сообщила «Ъ-Кавказ» основатель проекта Елена Вдовина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Производство гранул планируется наладить в Ставропольском крае.

Разработка представляет собой гранулы из овечьей шерсти, которые закладываются в прикорневую зону растений и находятся там весь вегетационный период.

«Гранулы аккумулируют воду, разрыхляют землю и не дают почве уплотняться», — пояснила госпожа Вдовина.

По данным производителя, в естественном виде овечья шерсть полностью гидрофобна из-за жирового слоя и жестких внутренних связей. Технология сухой тепловой обработки мягко изменяет микроструктуру волокна, переводя его из водоотталкивающего в сверхвпитывающее состояние. При поливе гранула мгновенно впитывает свободную влагу и удерживает ее в корневой зоне.

Гранулы предназначены для закладки при высадке саженцев, обустройстве гряд или ландшафтном озеленении.

Наталья Решетняк