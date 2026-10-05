Главные новости за 5 октября. Ростов-на-Дону и область

Реконструкция дорожного полотна на Богатяновском спуске — от улицы Большой Садовой до улицы Береговой — будет закончена до конца ноября 2026 года. Общий бюджет проекта составляет 3,6 млрд руб.

Администрация Ростова-на-Дону заложила на муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и искусства» в 2027 году 3,113 млрд руб. Это следует из постановления мэрии, которое изменило программу, утвержденную в 2018 году.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко анонсировала утверждение дорожной карты по ликвидации последствий затопления шахт в Ростовской области. Документ, рассчитанный до 2035 года, затронет экологию 11 закрытых угледобывающих предприятий и интересы более 1,5 млн жителей региона.

В Ростове-на-Дону планируют создать «бесшовную» выделенную полосу для общественного транспорта на проспекте Ворошиловском. Протяженность участка составляет 2,3 км. Создание непрерывной полосы призвано исключить задержки общественного транспорта на перекрестках.

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по спору о ремонте главного самотечного коллектора в Таганроге. С управления жилищно-коммунального хозяйства города в пользу строительной фирмы «ПолимерТехМонтаж» взыскано 11,5 млн руб.

С конца октября через Ростов-на-Дону начнут курсировать новые двухэтажные составы. В праздничные дни на сеть выйдут туристические составы, в том числе «Лыжная стрела» в направлении курорта Роза Хутор.