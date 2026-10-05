Главные новости за 5 октября. Новороссийск

Октябрьский районный суд Краснодара взыскал с собственника участка в поселке Алексино более 4,4 млн рублей в пользу Новороссийска за снятие плодородного слоя почвы на землях сельхозназначения. Участок не был восстановлен, чем почвам причинен вред на 4,5 млн рублей; решение пока не вступило в силу.

Вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Биопром» сообщил, что выпуск продукции по линии биоэкономики вырос на 3%, назвав темпы пока скромными. По его словам, рост обеспечат масштабирование выпуска ферментов, аминокислот, кормовых белков, полимеров и биотоплива, а также выстраивание полных производственных цепочек внутри страны.

Московская биржа промаркировала акции «Совкомфлота», «Сургутнефтегаза», «Башнефти», НМТП и ряда других компаний за неполное раскрытие информации. Отметки появились после истечения 1 октября срока устранения нарушений, при этом новые правила листинга действуют с 1 апреля по инициативе Банка России.

В районе станицы Благовещенской до 8 октября проходят учения по отражению атак безэкипажных катеров, во время которых возможны громкие хлопки. Жителей просят сохранять спокойствие и укрываться в помещениях без окон только при реальном сигнале угрозы.

Приморский районный суд Новороссийска приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии-поселения и на 2,5 года лишил прав за смертельное ДТП в селе Мысхако. Краснодарский краевой суд оставил приговор в силе: водитель Kia Sorento с проколотым колесом не справился с управлением на мокрой дороге, машина перевернулась, и один пассажир погиб.

Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил бывшего главного инспектора портового контроля Дмитрия Неустроева к 5 годам строгого режима за взятку в $6 тыс. за составление отчета об инспекции судна без замечаний. Также ему запрещено три года работать в сфере инспектирования судов; приговор пока не вступил в силу.