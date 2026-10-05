В Дагестане расследуют покушение на хищение при исполнении муниципального контракта

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации и руководителя муниципального учреждения, подозреваемых в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствие считает, в 2023 году муниципальное учреждение заключило с коммерческой организацией контракт стоимостью 3 млн руб. Несмотря на то, что предусмотренные договором работы фактически не были выполнены, директор учреждения подписал акт об их выполнении. Фигуранты намеревались, по версии правоохранителей, похитить средства из бюджета. Однако получить деньги подозреваемым не удалось по не зависящим от них обстоятельствам.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее был задержан по другому уголовному делу – по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также намерено ходатайствовать о заключении под стражу второго фигуранта.

Следственные действия продолжаются.

Константин Соловьев