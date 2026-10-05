В Дагестане сотрудников судебной экспертизы подозревают в мошенничестве

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела лаборатории судебной экспертизы и судебного эксперта. Их подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным правоохранителей, в июне 2026 года в лабораторию поступило определение суда о проведении строительно-технической и землеустроительной экспертизы по гражданскому делу. Начальник отдела, по версии следствия, сообщил представителю одной из сторон о возможности за 500 тыс. руб. ускорить проведение экспертизы.

Получив деньги, начальник отдела передал судебному эксперту 100 тыс. руб. Оставшиеся 400 тыс. руб. он присвоил. Эксперт, осознавая обстоятельства получения денег, принял 100 тыс. руб. и также распорядился ими по своему усмотрению.

Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Дагестан. Следователи продолжают расследование и устанавливают возможные эпизоды преступления.

Константин Соловьев