Двух дончан подозревают в краже медных проводов с теплохода

В Аксайском районе Ростовской области полицейские задержали двух ранее судимых жителей Батайска и Азова по подозрению в покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) специализированного медного кабеля с теплохода. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

К правоохранителям обратился сотрудник одного из предприятий, который сообщил, что с пришвартованного к причалу теплохода пропало более 36 отрезков медного кабеля. По версии следствия, фигуранты проникли на судно, повредив его конструкцию, и срезали кабель различных марок. После этого они оставили его в машинном отделении, чтобы позже вернуться за ним, вывезти из теплохода и продать. Однако подозреваемых задержали сотрудники транспортной полиции. Сумму ущерба оценили в около 240 тыс. руб.

Отмечается, что максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Константин Соловьев