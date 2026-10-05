На Дону суд заочно приговорил экс-владельца «Эскорта» и «Актиса» к восьми годам

Вступил в законную силу приговор Новочеркасского городского суда в отношении бывшего владельца новочеркасских промышленных активов Владимира Базияна. Судебная инстанция поставила точку в резонансном деле о преднамеренном банкротстве и хищениях, назначив предпринимателю восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Процесс проходил заочно, так как фигурант находится за пределами российской юрисдикции. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Следствие и суд установили, что в результате действий господина Базияна кредиторам был причинен ущерб, превышающий 9 млрд руб. В его активах были завод нефтегазового оборудования «Эскорт» и один из крупнейших в стране производителей стеклотары — «Актис» (мощности до 1,1 млрд бутылок в год).

В 2017 году обе площадки были признаны несостоятельными с совокупным долгом около 8 млрд руб. Имущественный комплекс был продан с торгов.

Уголовное преследование было инициировано уже после того, как предприниматель покинул страну. В 2021 году по запросу российской стороны он был задержан в Австрии, однако Венский суд отказал в удовлетворении требования об экстрадиции.

В ходе заочного разбирательства гособвинение доказало, что вывод ликвидных активов осуществлялся через мнимые договоры займа, оплату несуществующих консалтинговых услуг, необоснованные премиальные выплаты в свой адрес и заключение сделок на заведомо невыгодных для заводов условиях.

Доводы защиты о том, что все финансовые операции якобы согласовывались с владельцем 55% акций «Эскорта» Леонидом Тавровским, суд счел несостоятельными. Помимо реального срока суд удовлетворил 11 гражданских исков потерпевших на общую сумму 1,6 млрд руб. и сохранил ранее наложенные обеспечительные меры на имущество бизнесмена.

Наталья Белоштейн