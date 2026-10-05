В Ростове суд вынес приговоры двум боевикам украинского нацбата

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих отдельного отряда специального назначения украинских вооруженных формирований «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Сергея Кривошеева и Александра Куранова. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Они признаны виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3 УК РФ).

Установлено, что граждане Украины Кривошеев и Куранов в феврале 2022 года добровольно вступили в состав нацбата, где прошли боевую подготовку. В период с февраля по май 2022 года они принимали участие в боевых действиях на территории ДНР.

Вина подсудимых подтверждена совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также их собственными признательными показаниями.

Приговорами суда Сергею Кривошееву назначено наказание в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, Александру Куранову — 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание оба боевика будут в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн