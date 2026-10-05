ХМАО и ЯНАО компенсируют более 1 млрд рублей за тушение лесных пожаров

Правительство России возместит Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам затраты на ликвидацию лесных пожаров в 2026 году. ХМАО-Югра получит 321,4 млн руб., ЯНАО — 703,3 млн руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего более 3,8 млрд руб. из резервного фонда распределят между десятью регионами. Помимо ХМАО-Югры и ЯНАО, финансирование получат Республика Коми, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Иркутская, Томская и Еврейская автономная области, а также Чукотский автономный округ.

«Из-за удаленности и труднодоступности лесов на этих территориях для тушения пожаров привлекались дополнительные силы и техника, включая самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-8МТВ, способные брать на борт работников парашютно-десантной пожарной службы. Это позволило не допустить ухудшения ситуации и остановить распространение огня на населенные пункты и объекты экономики»,— говорится в комментарии к распоряжению, опубликованному на сайте правительства.

Кроме этого, убытки возместят заповедникам, чьи территории пострадали от огня. В ХМАО заповедник «Юганский» получит 3,1 млн руб., заповедник «Малая Сосьва» имени В. В. Раевского — 5,9 млн руб. В ЯНАО заповеднику «Верхне-Тазовский» направят 204,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ликвидировали все лесные пожары. По данным федеральной Авиалесоохраны, с начала года в регионе зафиксировали более 900 природных возгораний — почти столько же, сколько за предыдущие пять лет.

Полина Бабинцева