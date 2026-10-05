На Ставрополье объем «зонтичных» поручительств вырос на 12%

В Ставропольском крае объем «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2026 года вырос на 12% и достиг 650 млн руб. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Механизм позволяет компаниям получать кредиты при недостатке залогового обеспечения. С помощью поручительства предприниматель может привлечь финансирование на сумму до половины кредита. При этом срок и объем займа могут быть увеличены. За девять месяцев объем кредитования с использованием «зонтичных» поручительств на Ставрополье составил 1,3 млрд руб.

Наиболее востребованным направлением остается пополнение оборотных средств. Далее идут инвестиционные кредиты. На третьем месте — финансирование развития предпринимательства. За последние три месяца объем поручительств по этому направлению вырос более чем на 90%, до 6,8 млн руб. Это стало максимальным ростом среди представленных направлений.

При этом механизм имеет ограничения. В частности, он недоступен предпринимателям, у которых основным видом деятельности по ОКВЭД является розничная торговля (код 47). При этом такой вид деятельности может быть указан в качестве дополнительного. Для специальных программ, как отмечается, ограничение не применяется.

Константин Соловьев