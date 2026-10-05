В Тюменской области 7 октября включат сирены

В Тюменской области 7 октября пройдет комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения. Сирены будут звучать с 10:40 до 10:44 местного времени, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Услышав сигнал, необходимо включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". Дикторы радио и телевидения — "Россия-1", "Россия-24", "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" — передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны»,— сообщили в информцентре.

Тюменцев просят сохранять спокойствие.

Проверки системы оповещения в регионе проходят регулярно. В последний раз сирены звучали 2 октября.

Полина Бабинцева