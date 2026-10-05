В Ростове утвердили зоны охраны ОКН для школы-интерната №10
Правительство Ростовской области утвердило зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения — «Здания общеобразовательной школы-интерната № 10 спортивного профиля». Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.
Объект, расположенный на пр. Буденновский, 101, получил утвержденные границы защитных зон. В их пределах вводятся новые градостроительные регламенты, которые ограничивают или запрещают строительство и реконструкцию, способные исказить исторический облик здания.
Держателем оригинала проекта зон охраны определен комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.