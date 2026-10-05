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В Ростове утвердили зоны охраны ОКН для школы-интерната №10

Правительство Ростовской области утвердило зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения — «Здания общеобразовательной школы-интерната № 10 спортивного профиля». Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Объект, расположенный на пр. Буденновский, 101, получил утвержденные границы защитных зон. В их пределах вводятся новые градостроительные регламенты, которые ограничивают или запрещают строительство и реконструкцию, способные исказить исторический облик здания.

Держателем оригинала проекта зон охраны определен комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Наталья Белоштейн

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