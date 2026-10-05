В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.

При включении сирен, которые являются сигналом гражданской обороны «Внимание всем», находящимся в городе необходимо укрыться и не подходить к окнам.

Жителям, которые находятся дома, рекомендуется перейти в комнату, окна которой не выходят на море, либо в помещение без окон со сплошными стенами. В качестве укрытия можно использовать коридор, ванную комнату, туалет или кладовую.

Если сигнал застал человека на улице, необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания либо в подземном переходе или на подземной парковке.

Власти отдельно предупредили, что для укрытия нельзя использовать автомобиль. Также не рекомендуется находиться под стенами многоквартирных домов.

Жителям и гостям Новороссийска необходимо сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до отмены сигнала. Сообщение об отмене угрозы будет передано после того, как обстановка станет безопасной.

Мария Удовик