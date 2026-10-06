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Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—сентябре 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%)
1 Lada Granta 92 523 9,64 –12,8
2 Tenet T7 55 905 5,82 Рост в 43,1 раза
3 Haval Jolion 54 628 5,69 24,3
4 Lada Vesta 44 449 4,63 –28,2
5 Lada Niva Travel 31 440 3,27 33,2
6 Lada Iskra 24 968 2,6 Рост в 195,1 раза
7 Lada Niva Legend 24 318 2,53 –0,5
8 Mazda CX-5 19 631 2,04 Рост в 7,6 раза
9 Tenet T4L 16 882 1,76 н/д
10 Belgee X50+ 16 058 1,67 н/д

Источник: «Автостат».

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