Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—сентябре 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%) 1 Lada Granta 92 523 9,64 –12,8 2 Tenet T7 55 905 5,82 Рост в 43,1 раза 3 Haval Jolion 54 628 5,69 24,3 4 Lada Vesta 44 449 4,63 –28,2 5 Lada Niva Travel 31 440 3,27 33,2 6 Lada Iskra 24 968 2,6 Рост в 195,1 раза 7 Lada Niva Legend 24 318 2,53 –0,5 8 Mazda CX-5 19 631 2,04 Рост в 7,6 раза 9 Tenet T4L 16 882 1,76 н/д 10 Belgee X50+ 16 058 1,67 н/д