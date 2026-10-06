Топ марок по продажам новых легковых автомобилей в январе—сентябре 2026 года

Место Марка Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%) 1 Lada 236 806 24,67 –0,4 2 Haval 127 666 13,3 16,4 3 Tenet 101 136 10,53 Рост в 37 раз 4 Geely 58 077 6,05 –6,9 5 Belgee 42 977 4,48 6,1 6 Changan 40 768 4,25 –19,5 7 Jetour 27 565 2,87 –0,4 8 Toyota 26 667 2,78 54,8 9 Mazda 21 218 2,21 Рост в 6,1 раза 10 Jeland 8 436 0,88 н/д