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Топ марок по продажам новых легковых автомобилей в январе—сентябре 2026 года

Место Марка Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%)
1 Lada 236 806 24,67 –0,4
2 Haval 127 666 13,3 16,4
3 Tenet 101 136 10,53 Рост в 37 раз
4 Geely 58 077 6,05 –6,9
5 Belgee 42 977 4,48 6,1
6 Changan 40 768 4,25 –19,5
7 Jetour 27 565 2,87 –0,4
8 Toyota 26 667 2,78 54,8
9 Mazda 21 218 2,21 Рост в 6,1 раза
10 Jeland 8 436 0,88 н/д

Источник: «Автостат».

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