На Дону обеззаразили более 5,6 млн кубометров складов для зерна

В Ростовской области с начала 2026 года специалисты обеззаразили 5,6 млн куб. м складских, технологических помещений и силосов. Об этом сообщает пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

По состоянию на конец сентября объем работ вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, обработано 3,9 млн тонн подкарантинной продукции — на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Перед фумигацией и аэрозольной дезинсекцией помещения очищают механическим способом. После этого объекты герметизируют, чтобы предотвратить утечку газа или выход аэрозоля. Особое внимание уделяется крышам, местам их соединения со стенами, окнам, дверям и вентиляционным каналам. После фумигации помещения дегазируют в соответствии с регламентом применения пестицида, при этом специалисты контролируют состояние воздушной среды.

В сообщении лаборатории отметили, что подготовка элеваторов и зерноскладов к обработке необходима для защиты запасов от вредителей и сохранения качества продукции.

Константин Соловьев