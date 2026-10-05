На Ставрополье кирпичный завод полгода не платил работникам зарплату

На территории Предгорного округа Ставропольского края уголовное преследование директора кирпичного производства вынудило его погасить долги по заработной плате перед 28 подчиненными на общую сумму свыше 3,2 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Следственный отдел по Предгорному району краевого управления СК России возбудил уголовное дело против руководителя кирпичного завода, которому вменяется полная невыплата заработной платы — деяние, квалифицированное по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Как установили правоохранители, на протяжении пяти месяцев — с марта по июль 2025 года — директор предприятия систематически уклонялся от перечисления денег 28 членам коллектива. Накопившийся долг превысил 3 миллиона 200 тысяч рублей. В ходе проверки выяснилось, что финансовые ресурсы у организации имелись, однако руководство намеренно направляло их на покрытие иных производственных расходов, игнорируя обязательства перед персоналом.

Вмешательство следствия возымело незамедлительный эффект: еще до завершения начального этапа расследования работники получили причитавшиеся им выплаты в полном объеме. Столь оперативный результат стал следствием мер, предпринятых следователем сразу после возбуждения дела.

Невыплата зарплаты остается одним из наиболее распространенных экономических правонарушений в российских регионах. По данным Роструда, именно производственный сектор — в особенности малые предприятия отрасли производства базовых строительных материалов — традиционно входит в группу риска по подобным нарушениям. Уголовная ответственность за подобные действия предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Станислав Маслаков