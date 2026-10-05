Благоустройство Вайнера и привокзальной площади завершат в 2027 году

Благоустройство улицы Вайнера и площади у железнодорожного вокзала (УДТК) в Екатеринбурге завершат в 2027 году. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Контракты были заключены двухлетние – на 2026 и 2027 годы. Мы сразу понимали, что на каждом из этих объектов большой объем работы. На площадке у железнодорожного вокзала была огромная выемка грунта. Мы понимали, что такой объем не сделать за один сезон. К тому же высадка деревьев: нельзя сажать их в любое время – нужны условия. Поэтому все работы будут завершены в следующем году, и горожане увидят всю красоту»,— сказал исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов.

Как уточнили в мэрии, на улице Вайнера уже уложили новую плитку и обновили освещение, продолжается ремонт подземного перехода. После этого специалисты займутся благоустройством примыкающей улицы Попова. Там планируется высадить около 1,6 тыс. растений 15 видов, установить почти 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения, скамейки и урны.

На привокзальной площади у железнодорожного вокзала, по данным администрации, обновляют покрытие проезжей части и тротуаров, освещение и инженерные сети. После завершения работ там также появятся системы видеонаблюдения, скамейки, урны и зеленые насаждения.

Работы по реконструкции улицы Вайнера и привокзальной площади в Екатеринбурге начались летом. По словам Рустама Галямова, сейчас для администрации приоритетным направлением стало развитие территории от центра до железнодорожного вокзала.

Полина Бабинцева