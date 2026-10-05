Суд взыскал более 4,4 млн рублей за ущерб почвам в Новороссийске

Октябрьский районный суд Краснодара взыскал более 4,4 млн руб. в пользу муниципального образования Новороссийск в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Как установил суд, на земельном участке в поселке Алексино Новороссийска был снят верхний плодородный слой почвы. Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, которые имеют особое значение для сохранения плодородия почвы и окружающей среды. Нарушение выявили в ходе обследования территории.

После снятия плодородного слоя участок восстановлен не был. В результате почвам был причинен вред, размер которого составил 4,5 млн руб.

Суд установил, что на момент совершения нарушения земельный участок находился в собственности ответчика. При этом обязанность по восстановлению нарушенных земель исполнена не была.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ответчика в пользу муниципального образования городской округ город-герой Новороссийск взыскано 4,5 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.

Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.

Мария Удовик