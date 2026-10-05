Жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 15 годам за госизмену

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор местному жителю по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, гражданин России оказывал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ. Кроме того, его признали виновным в приготовлении к совершению диверсии.

Суд назначил жителю республики 15 лет лишения свободы, штраф в 200 тыс. руб. и ограничение свободы на один год. Первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 12 лет — в колонии строгого режима.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев