В Асбесте экс-чиновницу будут судить за превышение полномочий

В Асбесте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из управлений городского округа. 50-летнюю женщину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемая издавала приказы о премировании двух подчиненных, после чего требовала от них возвращать часть полученных денег безналичным переводом. Таким образом, ей удалось получить более 600 тыс. руб. Эти средства она присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

«В ходе предварительного следствия выполнен комплекс следственных и процессуальных мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведены осмотры места происшествия и предметов, допрошен ряд свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в СКР.

Полина Бабинцева