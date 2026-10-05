В Ростове за субботник вывезли более 200 тонн мусора

Более 200 т мусора и 200 свалочных очагов ликвидировали в Ростове-на-Дону в ходе субботника 3 октября. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Всего для работ было определено девять локаций. В мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек из 370 организаций, задействовано 207 единиц коммунальной техники.

Помимо вывоза отходов, коммунальщики снесли и обрезали 76 аварийных и сухих деревьев, а также очистили от объявлений и граффити более 300 опор освещения и фасадов зданий.

С начала месячника чистоты, который проходит в городе, общий объем вывезенного мусора превысил 340 т.

Следующий общегородской субботник запланирован на 10 октября. Точки сбора участников администрация определит позднее.

Наталья Белоштейн