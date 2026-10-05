В городе Шахты 6 октября снизят давление воды на 34 улицах

В городе Шахты завтра, с 08:00 6 октября, снизят давление холодного водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на трубопроводе по улице Центральной. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Ограничения затронули улицы и переулки Колесникова, 60 лет Победы, Космонавтов, Вишневая, Выселенская, Блока, Бебеля, Капустина, Фучика, Камышина, Кислородный, Туркменский, Горбунова, Космическая, Заводская, Водопроводный, Верхоянский, Дундича, Дворовый проезд, Шевцовой, Нариманова, Революционная, Тракторная, Широкая, Величко, Батумская, Форш, Волконского, Магистральная, Станционная, Полевого, Трактовая, Шапкина и Кишиневская.

Завершить работы планируется ориентировочно до 23:30 6 октября. На время проведения работ организован подвоз воды, однако жителей просят сделать запасы.

Константин Соловьев