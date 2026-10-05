В Ростове суд рассмотрит дело о хищении 517 млн рублей у ППК «ВСК»

В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела о хищении у строительной компании ППК «ВСК» более 517 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фигурантами, как следует из картотеки суда, стали Владимир Куранов, Вилен Даллари и Дмитрий Смирнов. По версии следствия, обвиняемые действовали организованной. Господаи Куранову, Даллари и Смирнову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, Дмитрию Смирнову вменяется покушение на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По итогам предварительного слушания Дмитрию Смирнову и Вилену Даллари избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Владимир Куранов отправлен под домашний арест.

Следующее заседание назначено на 13 октября. Суд планирует вызвать свидетелей.

Константин Соловьев