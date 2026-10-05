На капремонт ДК «Химиков» в Казани направят 297,4 млн рублей
На капитальный ремонт Дворца культуры «Химиков» в Казани из бюджета Татарстана направят 297,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В рамках контракта предусмотрены строительно-монтажные и другие работы по капитальному ремонту, а также установка и монтаж оборудования. Завершить работы планируется до декабря следующего года.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».
В прошлом году сообщалось, что на проведение капитального ремонта Дворца культуры направят 554 млн руб.