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На капремонт ДК «Химиков» в Казани направят 297,4 млн рублей

На капитальный ремонт Дворца культуры «Химиков» в Казани из бюджета Татарстана направят 297,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В рамках контракта предусмотрены строительно-монтажные и другие работы по капитальному ремонту, а также установка и монтаж оборудования. Завершить работы планируется до декабря следующего года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

В прошлом году сообщалось, что на проведение капитального ремонта Дворца культуры направят 554 млн руб.

Анна Кайдалова