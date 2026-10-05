Банк добился введения наблюдения в «Энерджи-СК» с долгом 42,6 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление банка о признании банкротом местного предприятия ООО «Энерджи-СК», которое специализируется на электромонтажных работах. В отношении компании введена процедура наблюдения, а реестр требований кредиторов на начальном этапе сформирован на сумму свыше 42,6 млн рублей.

Судебный спор между банком и подрядчиком длился с конца мая по конец сентября 2026 года. Поводом для обращения в арбитраж стала просроченная задолженность, которая к маю текущего года достигла 42,69 млн рублей. Структура долга включает основной долг в размере 28,75 млн рублей, неустойку в размере 12,99 млн рублей и штраф за неподдержание кредитового оборота почти на 940 тысяч рублей. Кредитная линия и несколько договоров были открыты банком в период с марта 2023 года по январь 2025 года. Проблемы с обслуживанием начались летом 2025 года: по первому траншу на 17,47 млн рублей из соглашения от 16 января 2025 года просрочка возникла 15 июля, после чего банк 8 августа выставил требование о досрочном погашении. Аналогичные требования по остальным трем договорам были предъявлены в августе и сентябре 2025 года, однако исполнены не были.

В отзыве на иск «Энерджи-СК» признало наличие основного долга, но попыталось применить статью 333 Гражданского кодекса РФ для существенного снижения штрафных санкций. Электромонтажники настаивали на том, что договорная неустойка (0,1–0,2% в день) носит карательный характер, превышает ключевую ставку Банка России и ведет к необоснованному обогащению кредитора. Кроме того, компания просила снизить штраф за неподдержание оборота до 1 рубля, ссылаясь на статью 404 ГК РФ о вине кредитора.

Банк представил развернутую письменную позицию и убедил суд в обратном. Арбитражный суд в определении от 29 сентября указал, что само по себе превышение неустойки над ключевой ставкой не является основанием для ее снижения. Суд подчеркнул, что бремя доказывания несоразмерности лежит на должнике, а «Энерджи-СК» не представило доказательств того, что возможные убытки банка значительно ниже заявленной суммы. Также суд отклонил довод о двойной ответственности, указав, что штраф за неподдержание оборота и пени за просрочку платежей обеспечивают исполнение разных договорных обязанностей.

Ключевую роль в решении сыграло процессуальное поведение ответчика. Суд сослался на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2021 года № 46, указав, что уклонение от явки в заседания и непредставление доказательств платежеспособности влечет неблагоприятные последствия. Должник не направил представителя на итоговое заседание 15 сентября и не предоставил документов, подтверждающих возможность восстановления финансового здоровья. В итоге суд пришел к выводу, что дальнейшее отложение процесса нецелесообразно.

Суд признал требования банка обоснованными в полном объеме. Основной долг в размере 28,75 млн рублей включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Неустойка и штраф суммарно на 13,93 млн рублей также включены в третью очередь, но с учетом пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве они будут удовлетворяться только после погашения основного долга и причитающихся процентов.

Временным управляющим утвержден Павел Дорофеев, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».

Согласно определению суда, руководитель «Энерджи-СК» Артемов Сергей Сергеевич обязан в течение 15 дней предоставить временному управляющему полные сведения об имуществе компании и бухгалтерскую документацию за последние три года. Кроме того, он должен ежемесячно информировать управляющего об изменениях в составе активов.

Следующее заседание назначено на 2 марта 2027 года. К этому сроку господин Дорофеев должен представить суду отчет о финансовом состоянии должника, реестр кредиторов и протокол первого собрания, на котором будет решаться дальнейшая судьба предприятия — переход в конкурсное производство или попытка финансового оздоровления. До этого момента у «Энерджи-СК» сохраняется теоретическая возможность погасить задолженность и заключить мировое соглашение, прекратив процедуру банкротства. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Тат Гаспарян