После проверки вокзал Ставрополя вернулся к обычной работе

В Ставрополе 5 октября эвакуировали 30 человек из здания железнодорожного вокзала после анонимного сообщения о минировании. Экстренные службы проверили объект, кинологи Управления МВД по Ставрополю взрывных устройств не обнаружили. Городская администрация сообщила, что угроза оказалась ложной, а вокзал продолжил работу в штатном режиме. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администации Ставрополя Фото: Пресс-служба администации Ставрополя

По данным администрации, сообщение поступило на телефон приемной краевого министерства дорожного хозяйства. После этого на вокзал направили экстренные службы и вывели из здания людей. Проверку провела кинологическая служба городского управления МВД. В сообщении не указано, когда именно поступил звонок, сколько времени заняло обследование и задерживались ли поезда.

«Сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Ставрополе оказалось ложным», - подчеркнули в мэрии Ставрополя.

Первые сообщения об эвакуации появились в местных медиа до официального комментария. Региональные СМИ писали, что о происходящем им сообщили подписчики; тогда редакции отмечали, что ведомства пока не предоставили подробностей. Позднее администрация города подтвердила сам факт угрозы, эвакуацию 30 человек и результаты проверки.

Причину звонка и личность отправителя городские власти не раскрыли. В доступных сообщениях нет сведений о том, кто и каким способом передал ложную угрозу, а также о возможном мотиве.

События развивались на фоне краткого перерыва в доступе к вокзалу: сначала очевидцы сообщили об эвакуации, затем власти объявили о завершении обследования и штатной работе объекта. Подробностей о влиянии проверки на пассажирское движение официальное сообщение не содержит.

Станислав Маслаков