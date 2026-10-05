В Дагестане бывшему полицейскому заменили условный срок на три года колонии

Верховный суд Дагестана изменил приговор бывшему участковому уполномоченному полиции, осужденному за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Вместо условного наказания ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

Как установил суд первой инстанции, бывший правоохранитель выявил нарушение миграционного законодательства иностранным гражданином, который также незаконно привлекался к трудовой деятельности. За непринятие мер административного воздействия сотрудник полиции потребовал 40 тыс. руб. В качестве первой части взятки он получил 10 тыс. руб., а при передаче оставшихся 30 тыс. руб. был задержан.

Прокуратура обжаловала приговор в части наказания, и апелляционная коллегия ВС Дагестана согласилась с доводами надзорного ведомства и исключила из приговора указание на условное осуждение. Кроме того, ему запрещено два года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти. Осужденный также лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Меру пресечения изменили на заключение под стражу. Апелляционное определение вступило в силу с момента оглашения.

Константин Соловьев