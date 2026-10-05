Ушел из жизни ученый ПНИПУ, почетный гражданин Перми

30 сентября скончался бывший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доцент, кандидат философских наук Натан Смольников. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Ему было 99 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПНИПУ Фото: пресс-служба ПНИПУ

Профессиональная деятельность Натана Смольникова в Пермском политехе продлилась 40 лет. Всего за годы жизни им написано более 100 научных публикаций. В 2025 году господину Смольникову было присвоено звание Почетного гражданина Перми.