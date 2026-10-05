В Татарстане предложили запретить продажу вейпов

В Татарстане предложили на пять лет запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Соответствующий законопроект находится на предварительном рассмотрении в Госсовете республики.

Запрет предлагается установить с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Авторы законопроекта считают, что мера позволит снизить доступность никотинсодержащей продукции.

В пояснительной записке приводятся данные ВЦИОМ: опыт использования вейпов есть у 21% совершеннолетних россиян, а суммарная доля потребителей составляет 9%. Среди людей в возрасте до 35 лет этот показатель достигает 17–26%.

Анна Кайдалова