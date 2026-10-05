В Ростовской области в сентябре пропали 132 человека

В сентябре 2026 года в Ростовской области поступили заявки на поиск 132 человек. Статистику обращений за первый месяц осени опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области.

По данным отряда, 83 человека удалось найти живыми, четверых обнаружили погибшими. В восьми случаях удалось установить связь с родственниками, еще у 15 человек установили личность. Десять человек пока остаются ненайденными.

Еще 11 заявок имеют неподтвержденный статус. Один случай передан на рассмотрение программе «Жди меня».

Поиски ненайденных продолжаются: волонтеры распространяют ориентировки и проверяют поступающую информацию.

Наталья Белоштейн