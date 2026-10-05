За год отдых в Кисловодске в бархатный сезон подорожал на 17%

Средняя стоимость проживания в Кисловодске в бархатный сезон 2026 года выросла на 17% год к году — с 8,34 тыс. до 9,76 тыс. руб. за ночь. Об этом «Эксперту Юг» сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Рост цен зафиксирован и в Ессентуках. Среднесуточный чек в сентябре составил 7,28 тыс. руб., увеличившись на 13,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда он составлял 6,41 тыс. руб. В Пятигорске и Минеральных Водах стоимость размещения практически не изменилась и составила около 7,23 тыс. и 5,03 тыс. руб. соответственно.

По словам госпожи Шелеховой, Кавминводы стали одним из немногих южных направлений, где в бархатный сезон 2026 года вырос средний чек. На других популярных направлениях юга, в частности в Большом Сочи и на побережье Дагестана, цены на размещение, напротив, снизились.

Вячеслав Рыжков