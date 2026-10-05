Орловская область увеличила перевозки кормов для животных на 40% за год

В январе — сентябре 2026 года специалисты территориального управления Россельхознадзора досмотрели в Орловской области 589 партий кормов и добавок для животных, которых разводят для производства пищевой продукции, общим весом 38,8 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем подконтрольных грузов вырос на 40%: годом ранее речь шла о 432 партиях общим весом 27,8 тыс. т. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В этом году в Белгородскую, Астраханскую, Новосибирскую области, Марий Эл, Крым и Татарстан орловские производители отправили 17,8 тыс. т соевого шрота. В Псковскую область доставили 10 тыс. т фуражной пшеницы, в Краснодарский край — 3,3 тыс. т свекловичного жома. Объем отгрузки рапсового шрота составил 6,4 тыс. т, подсолнечного — 1,3 тыс. т. Первый товар поступил в Белгородскую и Рязанскую области, Татарстан, второй — только на Белгородчину.

В ходе досмотра партий инспекторы Россельхознадзора не выявили нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом, технических регламентов и ветеринарного законодательства.

Структура ГК «Регионкорма» ООО «РК-премикс» Василия Трубникова в мае 2023 года запустила в особой экономической зоне «Орел» завод кормовых добавок и витаминно-минерального комплекса для животноводства. Инвестиции в него составили порядка 330 млн руб. В начале 2026 года специалисты Россельхознадзора нашли в продукции предприятия кадмий.

Алина Морозова