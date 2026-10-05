Космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу присвоили Орден Атамана Платова

Космонавт-испытатель, Герой России и уроженец Новочеркасска Николай Чуб награжден Орденом Атамана Платова. Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об сообщает пресс-служба администрации Новочеркасска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Роскосмос» Фото: ГК «Роскосмос»

Награда присуждена за вклад в развитие отечественной космонавтики, мужество, героизм и укрепление престижа Ростовской области. Николай Чуб с мая 2023 года проходил подготовку в составе основного экипажа экспедиции МКС-70/71. В сентябре он отправился в космос на корабле «Союз МС-24» вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и астронавтом NASA Лорел О'Хара.

За время экспедиции уроженец Новочеркасска совершил выход в открытый космос совместно с Олегом Кононенко. Внекорабельная деятельность продолжалась 7 часов 41 минуту. Продолжительность их космического полета составила 373 суток 20 часов 14 минут. Отмечается, что это был самый продолжительный непрерывный полет в рамках международной программы МКС.

Орденом Атамана Платова награждают за мужество и героизм, выдающиеся профессиональные и общественные достижения, а также заслуги, способствующие развитию Ростовской области.

Константин Соловьев